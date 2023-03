Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Aggressionsdelikt im Straßenverkehr

Erkelenz-Matzerath (ots)

Am Dienstag, 21. März, gegen 11.25 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Hückelhovener mit seinem Kleinkraftrad die Hückelhovener Straße, als er von einem grauen Pkw Skoda überholt wurde. Dieser hielt nur einen sehr geringen Sicherheitsabstand ein und scherte so knapp vor dem Zweiradfahrer wieder ein, dass dieser Angst bekam. Daraufhin hupte er, um den Autofahrer auf sein gefährliches Verhalten aufmerksam zu machen. Der Pkw Fahrer bremste und hielt am Fahrbahnrand an. Dort wartete er auf den Kleinkraftradfahrer und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. In deren Verlauf stieg der Skoda Fahrer aus und versuchte den 16-Jährigen zu schlagen. Der Schlag verfehlte jedoch sein Ziel, woraufhin er dem jungen Mann zwischen die Beine trat, sich in sein Fahrzeug setzte und davon fuhr. Der Mann war etwa 40 bis 50 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß und hatte einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einem Basecap und grauer Oberbekleidung. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei nun den Skoda Fahrer sowie Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell