POL-HS: Diebstahl aus Kfz und Garage

Geilenkirchen-Niederheid (ots) - In einer kommunalen Unterkunft für Asylbewerber an der August-Thyssen-Straße kam es am Freitag (17. März) gegen 23 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Bewohnern. In deren Verlauf griff einer der Beteiligten, ein 21-jähriger Mann, zu einem Messer und verletzte damit drei männliche Mitbewohner. Die hinzugerufene Polizei nahm den Angreifer in Gewahrsam. ...

