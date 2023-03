Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Auseinandersetzung in kommunaler Unterkunft

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

In einer kommunalen Unterkunft für Asylbewerber an der August-Thyssen-Straße kam es am Freitag (17. März) gegen 23 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Bewohnern. In deren Verlauf griff einer der Beteiligten, ein 21-jähriger Mann, zu einem Messer und verletzte damit drei männliche Mitbewohner. Die hinzugerufene Polizei nahm den Angreifer in Gewahrsam. Er hatte sich bei seiner Tat selbst verletzt und wurde ärztlich behandelt. Die drei angegriffenen Männer zogen sich ebenfalls Schnittverletzungen zu. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Tat wurden aufgenommen und dauern weiter an.

