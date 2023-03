Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brandstiftung

Heinsberg-Porselen (ots)

Um 7.25 Uhr wurde am 20. März (Montag) der Brand eines Containers festgestellt, der an der Ulrichstraße stand. Nach ersten Erkenntnissen haben bislang unbekannte Personen den Inhalt in Brand gesteckt. Wer etwas beobachtet hat, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

