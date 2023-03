POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Wegberg-Rödgen (ots) - Gegen 3.50 Uhr am 18. März (Samstag) wurde durch unbekannte Täter ein Hochsitz gesprengt, der in einem Waldstück an der Straße Zum Wasserturm stand. Zeugen hörten zu dieser Zeit einen lauten Knall. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und begann mit den Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

