POL-HS: Hochsitz geprengt

Erkelenz (ots) - Das Alte Rathaus sowie eine Skulptur, die sich an der Straße Markt befinden, wurden mittels Graffiti in blauer Farbe beschädigt. Die Tat wurde am 8. März (Mittwoch) entdeckt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr