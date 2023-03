Erkelenz (ots) - Unbekannte Täter entwendeten aus dem Außenlager eines Baumarktes an der Aachener Straße zwei neuwertige, verpackte Schubkarren. Diese wurden in der Nähe wieder aufgefunden. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, wird derzeit ermittelt. Die Tat wurde zwischen 20 Uhr am 14. März (Dienstag) und 8 Uhr am 15. März (Mittwoch) begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

