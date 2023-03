Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Einbruch in Verkaufsraum einer Tankstelle

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Zwei männliche Personen versuchten am Montag (20. März), gegen 1.30 Uhr, den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Heerstraße aufzubrechen. Dabei beschädigten sie die Eingangstür. Durch den Einbruchsversuch wurde die Nebelanlage ausgelöst. Die Täter flüchteten daraufhin zu Fuß. Nach ersten Erkenntnissen haben sie nichts erbeutet. Bei ihrer Tat wurden die Männer von einer Videokamera aufgezeichnet. Einer der Täter hatte eine schlanke Statur, trug eine dunkle Weste, einen hellen Pullover mit Kapuze, eine helle Hose sowie helle Sneaker. Der zweite Täter war ebenfalls schlank und war mit heller Jacke mit Kapuze, heller Hose und dunklen Schuhen bekleidet. Wer hat im Zusammenhang mit dieser Tat Beobachtungen gemacht? Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Über die Internetseite der Polizei Heinsberg können auch Hinweise gegeben werden, oder über den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell