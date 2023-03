Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey - Erneuter Fall der Betrugsmasche via WhatsApp

Alzey (ots)

Am Montag, den 13.03.2023, haben bislang unbekannte Täter erneut mit der bereits bekannten Betrugsmasche via WhatsApp zugeschlagen. Hierbei wurde ein 58-jähriger Mann aus Alzey per WhatsApp von seiner vermeintlichen Tochter kontaktiert, als welche sich die Täter ausgegeben haben. Im weiteren Verlauf wurden durch die Täter Geldforderungen per Überweisung im vierstelligen Bereich gestellt. Diesen kam der Mann auch nach. Erst im Nachgang wurde der Betrug bekannt, als immer weitere Geldbeträge per Überweisung gefordert wurden. Hier wurde der Mann misstrauisch und kontaktierte seine Tochter auf anderen Wegen, wobei der Betrug auffiel. Seien Sie daher in jedem Fall wachsam und tätigen keine Überweisungen nach Aufforderung per WhatsApp, SMS, E-Mail oder Telefon. Halten Sie in solchen Fällen immer über ein anderes Medium Rücksprache mit ihren tatsächlichen Angehörigen.

