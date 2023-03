POL-PIAZ: Verkehrsunfall aufgrund Windböe

Alzey (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, brechen bislang unbekannte Täter in einer Wohnung in Saulheim in der Neupforte ein. Die Täter hebelten die Eingangstür der Wohnung auf. Die Wohnungsinhaberin schlief im Schlafzimmer und bekam von dem Einbruch in ihre Wohnung nichts mit. Gegenstände wurden nach Angaben der 21-jährigen Bewohnerin nicht entwendet. Lediglich zwei Bengal-Katzen sind seit dem verschwunden. ...

