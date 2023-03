Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Dachstuhlbrand in Eppelsheim

Eppelsheim (ots)

Am Montag, 06.03.2023, wurde gegen 12.15 Uhr der ein Dachstuhlbrand beim Bahnhof in Eppelsheim gemeldet. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um das ehemalige Bahnhofsgebäude, welches zur Zeit leer steht. Züge können den Bahnhof passieren, sie dürfen aufgrund der Nähe zum Bahnhofsgebäude gegenwärtig dort nicht anhalten. Vom Objekt aufsteigender Rauch zieht in Richtung der Autobahn 61. Dort wurde der Verkehr bisher nicht beeinträchtigt. Zum jetzigen Zeitpunkt dauern die Löscharbeiten der FFW Alzey-Land noch an. Zur Brandursache können noch keine Aussagen getroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

