Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey - Erneuter Schockanruf - Geldübergabe verhindert

Alzey (ots)

Am Donnerstagmittag erhielt ein 75-Jähriger aus Nack einen betrügerischen Schockanruf, bei dem sich die Täter als Polizeibeamte ausgaben. Die Täter versuchten so an eine 5-stellige Geldsumme zu kommen. Gegen 15:00 Uhr erhielt der 75-Jährige den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten aus Heidelberg. Der Täter erzählte, dass der Sohn des 75-Jährigen in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei, bei dem eine weitere Unfallbeteiligte tödlich verletzt worden wäre. Nun solle der Sohn als Unfallverursacher ins Gefängnis. Nur gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe eines 5-stelligen Geldbetrages könne eine sofortige Inhaftierung abgewendet werden. Der 75-Jährige begab sich zu seiner Bank um den geforderten Geldbetrag von seinem Konto abzuheben. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter erkannte die Betrugsmasche, informierte die Polizei in Alzey und konnte so die Übergabe des Geldes in letzter Sekunde verhindern. Die Polizei möchte an dieser Stelle nochmals ausdrücklich vor allen möglichen Arten von betrügerischen Anrufen warnen.

- Lassen Sie sich nicht in Gespräche verwickeln - Beenden Sie bei verdächtigen Anrufen immer zuerst das Gespräch - Wählen sie dann selbstständig den Polizeinotruf 110 - Geben Sie niemals Auskunft über Wertsachen - Händigen Sie NIEMALS Bargeld oder Wertsachen an Unbekannte aus - Legen sie auf und rufen Sie die Angehörigen an

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell