Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Einbruchsdiebstahl in Firma mit Entwendung eines Wandtresors und eines PKW in Losheim am See

Losheim am See (ots)

Unbekannte Täter begaben sich in der Nacht des 20.07. auf den 21.07 zum Firmengebäude einer Firma für Fahrzeugteile in Losheim am See. Dort versuchten sie zunächst eine Nebeneingangstür aufzubrechen. Da dies misslang, wurde kurzerhand ein Bürofenster eingeschlagen. So gelangten sie ins Innere des Firmengebäudes. Im Anschluss wurde der Wandtresor (40 x 40 cm), welcher mit Schrauben an einer Wand befestigt war, von dieser abgerissen. Im Verkaufsraum der Firma entwendeten die Täter diverse Luftdruckschrauber der Marke Hazet. In den angrenzenden Garagen befand sich ein Schlüsselbrett mit den Fahrzeugschlüsseln der Firmenfahrzeuge. Hier entwendeten die Täter den Originalschlüssel eines auf dem Parkplatz geparkten Ford Focus. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Tresor in den Ford Focus geladen wurde und die Täter mit diesem flüchteten. Besonders zu erwähnen ist, dass der entwendete Ford Focus über eine sehr auffällige Folierung mit einem Firmenlogo und einer rot, gelb und grüner Aufschrift auf der Motorhaube versehen ist. Hinweise zum Einbruchsdiebstahl bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell