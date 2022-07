Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Zeuge gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Wadern, Bahnhofstraße (ots)

Am 19.07.2022 um kurz vor zwölf wurde die Polizei Nordsaarland darüber in Kenntnis gesetzt, dass es auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Wadern zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Hierbei wurde eine silberne Mercedes B-Klasse am hinteren linken Radkasten beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher, welcher offensichtlich links neben der Geschädigten geparkt hatte, verließ nach der Kollision die Unfallörtlichkeit, ohne sein Daten der Geschädigten zu hinterlassen. Der Unfall soll sich zwischen 11:25 Uhr und 11:50 Uhr zugetragen haben, als sich die Geschädigte im Einkaufszentrum befunden hatte. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen abgeben können, sollen sich bitte mit der Polizei in Wadern - PI Nordsaarland - in Verbindung setzen.

