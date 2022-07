Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Renitenter, unfallflüchtiger Autofahrer

Eisen (ots)

In einer Widerstandshandlung gegenüber Polizeibeamten der Polizeiinspektion Nordsaarland endete die Verkehrsunfallflucht eines 24-jährigen Autofahrers aus dem Kreis Birkenfeld. Der junge Mann verursachte am 17.07.2022 um 01.20 Uhr auf der L 146 zwischen Eisen und Achtelsbach, noch auf saarländischem Gebiet, einen Verkehrsunfall. Er kam vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve ins Schleudern und kollidierte mehrfach mit den hier installierten Schutzplanken. Die Schutzplanken wurden schwer beschädigt. Obwohl er am Unfallort von zwei Zeuginnen angetroffen und angesprochen wurde, flüchtete der Mann vom Unfallort. Um kurz nach 03.00 Uhr konnte der Mann in gemeinsamer Zusammenarbeit zwischen den unfallaufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Nordsaarland und Beamten der Polizeiinspektion Birkenfeld auf rheinland-pfälzischem Gebiet alkoholisiert angetroffen werden. Im Wege der Amtshilfe verbrachten die örtlich zuständigen rheinland-pfälzischen Polizeibeamten den Unfallflüchtigen zu ihrer Dienststelle, um die angeordnete Blutprobe durch einen Arzt entnehmen zu lassen. Gegen die Blutentnahme leistete der Verkehrkehrsteilnehmer Widerstand, konnte aber die Durchführung dieser Maßnahmen nicht verhindern, vielmehr brachte sie dem Unfallflüchtigen noch eine zusätzliche Anzeige wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte ein. Zudem wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt.

