Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Unbelehrbarer Autofahrer

Otzenhausen und Lockweiler (ots)

Obwohl er bereits am 14.07.2022 um 12.00 Uhr in Otzenhausen mit seinem nicht angemeldeten und nicht haftpflichtversicherten Pkw von einer Streifenwagenbesatzung der Bereitschaftspolizei angetroffen wurde, setzte sich der 53-jährige Autofahrer tags darauf um 07.45 wieder ans Steuer seines Wagens. Jetzt hielt ihn eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nordsaarland in Lockweiler an. Im ersten Fall in Otzenhausen stand der Mann zudem unter Alkoholeinfluss. Die feststellenden Beamten der Bereitschaftspolizei übergaben den Mann der Polizeiinspektion Nordsaarland, welche die notwendigen Maßnahmen, wie Blutprobe, Fahrzeugschlüsselsicherstellung, Untersagung der Weiterfahrt pp. in die Wege leiteten. Offenbar fruchteten die Belehrungen nicht, da der Beschuldigte keine 24 Stunden später seinen seit März diesen Jahren unversicherten VW-Golf wieder in Gang setzte. Gegen den Mann wurden zwei Strafverfahren wegen des Verdachts verschiedener Verkehrsstraftaten eingeleitet.

