Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Missglücktes Überholmanöver und anschließende Flucht auf der B 268

Niederlosheim (ots)

Am 14.07.2022 um 08:59 Uhr kam es auf der B 268 zwischen Losheim und Nunkirchen in Höhe der Ortslage Niederlosheim zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei fuhr ein schwarzer Audi in einer langgezogenen Linkskurve während eines Überholmanövers auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, der trotz eines Ausweichmanövers und Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Nach dem Unfallgeschehen entfernte sich der Audi-Fahrer von der Örtlichkeit. Es besteht der Verdacht einer Gefährdung des Straßenverkehrs und einer Verkehrsunfallflucht. Nähere Hinweise zu dem Verursacher sind nicht bekannt. Der Audi müsste einen Streifschaden an der Fahrerseite davongetragen haben.

Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der PI Nordsaarland (06871/90010) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell