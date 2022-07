Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Lkw voller Diebesgut

Dagstuhl und Saarlouis (ots)

Ein von einem Verkehrsteilnehmer als überladen gemeldeter Lkw entpuppte sich anlässlich einer Kontrolle als Transportmittel für Diebesgut. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nordsaarland hielt den Lkw am 14.07.2022 um 14.30 Uhr in Dagstuhl an. Der Lkw war vollgeladen mit Metallteilen. Die kontrollierenden Beamten zogen Spezialisten des Verkehrsdienstes Merzig zur Kontrolle hinzu. Diese stellten fest, dass der 43 jährige, in einem Nonnweiler Ortsteil gemeldete Fahrer, auf seinen im EG-Kontrollgerät eingelegten Fahrtschreiberschaublättern strafbare Manipulationen vorgenommen hatte. Die Verkehrspolizisten leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Verfälschung technischer Aufzeichnungen ein. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die nicht verkehrssicher geladenen Metallteile, allesamt einer in Saarlouis ansässigen Metallfirma entwendet worden waren. Die kontrollierenden Beamten stellten sowohl den Lkw, als auch die Ladung sicher, damit das transportiere Diebesgut wieder an die geschädigte Firma übergeben werden kann. Gegen den Mann laufen jetzt Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls.

