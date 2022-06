LPI-GTH: Fahrzeug entzündete sich

Eisenach (ots) - Unbekannte gelangten gestern widerrechtlich zwischen 02.40 Uhr und 03.00 Uhr in einen Imbiss in der Mühlhäuser Straße. In der Folge entwendeten die Täter unter anderem Lebensmittel. Der Wert des Beuteguts liegt bei ungefähr 150 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0154248/2022) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

