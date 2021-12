Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Musterhaus beschädigt

Schleusingen (ots)

Unbekannte beschädigten ein Musterhaus, welches unweit eines Baumarktes in der Suhler Straße in Schleusingen ausgestellt war. Dies stellte ein Mitarbeiter am Montagmorgen fest und informierte anschließend die Polizei. Der oder die Täter beschädigten ein Fenster und gelangten über dieses ins Innere. Augenscheinlich hielten sich die Täter ein Zeit lang im Haus auf und konnten dieses anschließend unentdeckt verlassen. Insgesamt wurde ein Schaden von 1.000 Euro verursacht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03685 778-0 zu melden.

