Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Flüchtige Täter - Zeugenaufruf

Leimbach (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter betraten Sonntagabend unberechtigt ein Grundstück in der Dorfstraße in Leimbach. In der offenstehenden Garage durchsuchten diese das darin abgestellte unverschlossene Fahrzeug. Die Täter entwendeten zwei Fernbedienungen für die Garage und das Hoftor und entfernten sich anschließend fußläufig. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03695 551-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell