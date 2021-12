Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Alkohol in die Leitplanke

Vacha (ots)

In einer Kurve am Ortsausgang Vacha in Richtung Sünna verlor am Sonntag, um 01:30 Uhr der Fahrer eines Audi die Kontrolle über seinen Pkw und stieß gegen die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt, das Auto musste jedoch abgeschleppt werden. Ein Atemalkoholtest beim 43jährigen Fahrer ergab einen Wert von 1,51 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell