Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Pizzeria von Einbrechern heimgesucht - Wem gehört das Fahrrad? (FOTO)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dissen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 05.08.2021 - 11.28 POL-OS: Dissen - Pizzeria von Einbrechern heimgesucht

Wie bereits bekannt, erbeuteten Unbekannte in der Nacht zum 04.08.2021 Bargeld und ein Rennrad aus einer Pizzeria in der Straße "Am Karlsplatz". Am Tatort wurde bei Tatentdeckung ein unverschlossenes Damenfahrrad festgestellt, welches direkt am Einstiegsfenster stand und sich am Abend zuvor gegen 21.30 Uhr noch nicht dort befunden hatte. Die Polizei aus Dissen sucht nun nach dem Eigentümer oder Nutzer des schwarz-beigen Damenrades der Marke "Leader". Hinweise diesbezüglich werden unter 05421/921-390 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell