Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Katalysator von Mittelklassewagen abgebaut und gestohlen

Quakenbrück (ots)

In der Bahnhofstraße begaben sich Unbekannte zwischen Montag, 18 Uhr, und Mittwoch, 18 Uhr, in den rückwärtigen Bereich eines Mehrparteienhauses. Auf dem dortigen Parkplatz machten sie sich an einem Opel Vectra zu schaffen und bauten mit einem Werkzeug den Katalysator des schwarzen Mittelklassewagens ab. Anschließend flüchteten der oder die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Ermittler der Quakenbrücker Polizei bitten Zeugen, die im Bereich Bahnhofstraße/Hindenburgstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05431/907760 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell