Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 12:00 Uhr

Aalen (ots)

Obersontheim-Oberfischach: Zeugen gesucht nach Kupferdiebstahl

Im Zeitraum zwischen Freitag, 11.03.2022, 18:30 Uhr und Samstag, 12.03.2022, 15:00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft im Gewann Vogelhof die Dachrinne samt Fallrohre aus Kupfer an einer Scheune. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt, insgesamt handelte es sich um 37 Meter Dachrinne. Die betroffene Scheune befindet sich an einem Weg zwischen der Kohlwaldstraße / Einkorn und Oberfischach. Zum Transport muss ein größeres Fahrzeug oder ein Gespann mit Anhänger dort gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 400524 zu melden.

Wolpertshausen-Reinsberg: kleiner Flächenbrand

Am Samstagabend stellte ein Jogger an der Heroltstraße zwischen Unterscheffach und Reinsberg Glut und kleine Flammen in einem Waldabschnitt fest. Der Brand in einem Bereich von ca. 20 Quadratmetern konnte durch die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften ausrückte, gelöscht werden. Brandursache war vermutlich, durch den Wind angefachte kalte Asche. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Sachschaden verhindert werden.

Crailsheim: Unfall beim Rückwärtsfahren

Am Samstagabend gegen 20:15 Uhr fuhr ein 21-jähriger Fiat-Fahrer rückwärts aus der Langen Straße in die Wilhemstraße ein. Hierbei kollidierte er mit einem, in Richtung Karlstraße fahrenden, 47-jährigen Volvo-Fahrer. Verletzt wurde niemand, der Schaden belief sich auf insgesamt ca. 7000 Euro.

