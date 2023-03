POL-PIAZ: "Driften" bis die Polizei kommt

Alzey (ots) - Am Dienstag, 28.02.2023, richtete die Polizei Alzey am Vormittag in der Karl-Heinz-Kipp-Straße und am Nachmittag in der Ostdeutschen Straße Kontrollstellen ein. Es wurden insgesamt 40 Fahrzeuge zur Kontrolle angehalten, davon waren 19 Fahrzeuginsassen nicht angeschnallt. Weiterhin wurden 5 Verstöße wegen Nutzung eines Handys festgestellt. Bei zwei PKW-Fahrern konnte nach einem Drogenschnelltest ...

mehr