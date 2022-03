Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 22-Jähriger benutzt Tennisschläger als Waffe

Karlsruhe (ots)

Ein 22-Jähriger war am Montagabend auf dem Werderplatz zunächst in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem 61-jährigen Mann verwickelt und griff in der Folge die einschreitenden Polizisten mit einem Tennisschläger an.

Den ersten Erkenntnissen zufolge schlug der junge Mann aus bislang unbekannten Gründen mit einem Tennisschläger auf den Kopf des älteren Mannes ein. Dieser wiederum warf wohl eine Bierflasche in Richtung des mutmaßlichen Angreifers.

Zwei Passanten, darunter ein in seiner Freizeit befindlicher Polizeibeamter, konnten die beiden Kontrahenten voneinander trennen und weitere Übergriffe verhindern.

Der 22-Jährige leistete jedoch weiterhin heftige Gegenwehr, indem auch die zusätzlich herbeigerufenen Polizeibeamten schlug, trat und anspuckte. Schließlich waren fünf Polizisten erforderlich, um weitere Angriffe zu unterbinden.

Der 61-Jährige wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Zudem erlitten drei Polizeibeamte bei dem Einsatz leichte Verletzungen.

Der Aggressor musste die restliche Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung rechnen.

Dominic Stolz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell