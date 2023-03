Erkelenz (ots) - Eine 41-jährige Frau aus Erkelenz kaufte am 18. März (Samstag) in einem Geschäft an der Antwerpener Straße ein. Nachdem sie an der Kasse bezahlt hatte, steckte sie ihre Geldbörse wieder in die Handtasche. Anschließend betrat sie ein anderes Geschäft. Dort bemerkte sie eine Frau, die sich mehrmals auffällig in ihrer Nähe aufhielt. Als sie an der Kasse zahlen wollte, musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse offenbar entwendet wurde. Die unbekannte ...

