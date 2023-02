Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unbekannte Täter entwenden diverse Gegenstände

Zeugen gesucht

Emmerich am Rhein-Elten (ots)

Im Zeitraum von Freitag (03. Februar 2023), 23:00 Uhr und Samstag (04. Februar 2023), 08:30 Uhr, kam es in Emmerich an der Sandstraße, zu einem Diebstahl. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Garten eines Einfamilienhauses, in dem sie die Gartentüre aushängten. Auf dem Grundstück gingen die Täter den Wintergarten sowie eine Metallbox an und entwendeten u.a. ein Mountainbike, mehrere Arbeitswerkzeuge sowie eine Schachtel Zigaretten.

Zu einem Einbruch an der Sandstraße in Emmerich kam es im Zeitraum von Freitag (03. Februar 2023), 22:30 Uhr und Samstag (04. Februar 2023), 08:10 Uhr. Dabei wurden diverse Werkzeuge sowie ein Kraftrad, welches unterdessen in einer nahegelegenen Parkanlage wieder aufgefunden werden konnte, entwendet.

Ob die beiden zuvor beschriebenen Taten im Zusammenhang stehen, kann nach aktuellem Ermittlungsstand nicht gesagt werden.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell