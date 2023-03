POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der kommenden Woche

Hückelhoven (ots) - Unbekannte Täter entwendeten zu einem bislang nicht bekannten Zeitpunkt vier Notebooks aus einer Schule am Hartepooler Platz. Diese wurden am Freitag, 17. März, durch Kinder beim Spielen in Erkelenz aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass sie aus dem Bestand der Hückelhovener Schule stammen. Eine Anzeige wurde gefertigt und die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Rückfragen bitte an: ...

mehr