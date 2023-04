PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Range Rover gestohlen +++ Sprayer beobachtet +++ Schwelbrand in Papiercontainer +++ Alkoholisiert gegen Felswand gefahren +++ Unfallflucht - hoher Sachschaden hinterlassen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Range Rover gestohlen,

Königstein im Taunus, Falkenstein, Reichenbachweg, 02.04.2023, 20.30 Uhr bis 03.04.2023, 07.30 Uhr

(pa)In der Nacht auf Montag wurde in Königstein ein hochwertiger Pkw entwendet. Zwischen 20.30 Uhr am Abend und 07.30 Uhr morgens stahlen Unbekannte im Stadtteil Falkenstein einen grünen Range Rover, der dort im Reichenbachweg geparkt war. An dem rund 150.000 Euro teuren Luxus-Geländewagen waren zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "F-G 115 E" montiert. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

2. Sprayer beobachtet,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Sindlinger Weg, 31.03.2023, 23.30 Uhr

(pa)In Bad Homburg wurden am späten Freitagabend Jugendliche bei Farbsprühereien beobachtet. Zeugenangaben zufolge war gegen 23.30 Uhr ein Trio junger Männer im Sindlinger Weg mit Sprühfarbe zugange. Die als etwa 15 bis 18 Jahre alt und mit Kapuzenpullovern bekleidet beschriebenen Jugendlichen beschmierten sowohl einer Grundstücksmauer als auch einen Stromverteilerkasten. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Schwelbrand in Papiercontainer,

Steinbach, Berliner Straße, 01.04.2023, 11:00 Uhr

(pa)In Steinbach musste am Samstag die Feuerwehr zu einem Brand in einem Papiercontainer ausrücken. Kurz nach 11.00 Uhr wurde gemeldet, dass in der Berliner Straße Rauch aus dem Einwurfschacht eines unterirdischen Altpapiercontainers hochsteigt. Die kurz darauf eingetroffene Feuerwehr flutete den Behälter daraufhin mit Schaum. Zur Brandursache liegen bislang keine näheren Erkenntnisse vor. Eine vorsätzliche Verursachung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Alkoholisiert gegen Felswand gefahren, Landesstraße 3025, zwischen Weilrod Altweilnau und Rod an der Weil, 02.04.2023, 18.40 Uhr

(pa)Am Sonntagabend kam es auf der L 3025 zwischen Altweilnau und Rod an der Weil zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 65-jähriger Autofahrer verletzt wurde. Der in Weilrod wohnhafte Mann war gegen 18.40 Uhr mit seinem Toyota in Fahrtrichtung Rod an der Weil unterwegs, als er die Kontrolle über den Pkw verlor. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn b, streifte zwei Leitpfosten und prallte gegen eine Felswand bevor der wieder auf der Straße zum Stillstand kam. Der Fahrzeugführer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An seinem Toyota entstand Totalschaden. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wies der 65-Jährige Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Ein mit ihm daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,3 Promille, sodass der Autofahrer für eine ärztliche Blutentnahme zur Polizeidienststelle gebracht und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Aufgrund aus dem Unfallfahrzeug ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Landesstraße bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden. Die Sperrung konnte gegen 19.45 Uhr wieder aufgehoben werden.

5. Unfallflucht - hoher Sachschaden hinterlassen, Oberursel, Mainstraße, 02.04.2023, 04.00 Uhr bis 10.00 Uhr

(pa)In Oberursel kam es am Sonntag zu einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden. Ein blauer Audi A3 war in der Mainstraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt, zwischen 04.00 Uhr und 10.00 Uhr ein anderes Fahrzeug den Kleinwagen streifte. Statt sich vor Ort um die Regulierung des angerichteten Schadens zu kümmern, fuhr der oder die Verantwortliche davon, weshalb nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt wird. Die Schadenshöhe an dem Audi wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 zu melden.

