POL-HG: Einbrecher am Werk+++Land Rover gestohlen+++Verkehrsunfall mit Streifenwagen+++ Verkehrsunfallfluchten in Bad Homburg+++Einbrecher in Oberhöchstadt+++Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Einbrecher am Werk

Freitag, 31.03.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 01.04.2023, 00:00 Uhr 61476 Kronberg- Oberhöchstadt, Dieselstraße

Unbekannte Täter näherten sich einem Mehrfamilienhaus über den rückwärtigen Bereich. Hier hebelten sie die Terrassentür der Erdgeschosswohnung auf und verschafften sich so Zugang. Die Täter durchsuchten alle Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Uhren. Danach verließen sie die Wohnung auf demselben Weg und flüchteten. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von ca. 300,- EUR. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 06174 9266- 0 mit der Polizeistation in Königstein telefonisch in Verbindung zu setzen.

Land Rover gestohlen

Freitag, 31.03.2023, 02:21 Uhr bis 31.03.2023, 02:52 Uhr 61476 Kronberg, Im Waldhof

Der Besitzer eines schwarz/ grauen Range Rover Sport stellte diesen verschlossen vor seiner Garage ab. Das Fahrzeug verfügt über ein Keysless-Go-System. In der Nacht entwendeten bisher unbekannte Täter den PKW und flüchteten mit diesem in Richtung Königsteiner Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung bleib erfolglos. Der Wert des Fahrzeugs wird mit einem hohen fünfstelligen Betrag angegeben. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 06174 9266- 0 mit der Polizeistation in Königstein telefonisch in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Streifenwagen

Sonntag, 02.04.2023, 00:34 Uhr Bad Homburg, Hessenring / Urseler Straße

In der heutigen Nacht, um kurz nach halb eins, kam es in Bad Homburg im Kreuzungsbereich Hessenring / Urseler Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen. Das Polizeifahrzeug fuhr mit Blaulicht und Martinshorn in den Kreuzungsbereich ein und stieß dort mit einem auf dem Hessenring fahrenden Mercedes zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf ca. 20000,- EUR geschätzt wird. Verletzt wurde niemand. Der Streifenwagen musste abgeschleppt werden. Das gegnerische Fahrzeug war noch fahrbereit.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden auf Aldi Parkplatz Freitag, 31.03.2023, zw. 13:45 Uhr und 15:17 Uhr Bad Homburg, Justus-von-Liebig-Straße

Am Freitagnachmittag wurde ein auf dem Aldi Parkplatz in der Justus-von-Liebig-Straße in Bad Homburg geparkter, schwarzer 3er BMW, von einem bisher unbekannten Fahrzeug, vermutlich beim Ein-oder Ausparken, angefahren und beschädigt. An dem geparkten Fahrzeug entstanden Lackkratzer über die rechte Fahrzeugseite. Der Schaden wird auf ca. 2000,- EUR geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Hinweise zum Verursacher können unter der Telefonnummer 06172 / 1200 an die Polizei Bad Homburg gegeben werden.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Freitag, 31.03.2023, zw. 17:30 Uhr und 19:25 Uhr Bad Homburg, Hauptstraße

Am frühen Freitagabend wurde ein in der Hauptstraße Bad Homburg abgestellter schwarzer VW Golf, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, von einem anderen Fahrzeug an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 2000,- EUR geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 1200 entgegen.

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Freitag, 31.03.2023, 11:34 Uhr B 456 zwischen Abfahrt Wehrheim Süd und Saalburg

Eine 55-jährige Fahrzeugführerin aus Schmitten befuhr mit ihrem Fahrzeug (schwarzer Porsche Cayenne) den rechten der beiden Fahrstreifen der B456 aus Usingen kommend in Fahrtrichtung Bad Homburg v. d. Höhe. Ein 48-jähriger Fahrzeugführer aus Friedrichsdorf befuhr mit seinem weißen Renault Zoe den Fahrstreifen hinter der Porschefahrerin. Diese musste verkehrsbedingt die Geschwindigkeit ihres Fahrzeugs stark reduzieren. Der Fahrer des Renault bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Porsche auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Porschefahrerin klagte über Nackenschmerzen. Sie suchte im Nachgang eigenständig ein Krankenhaus auf. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden aus eigener Veranlassung abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50000EUR.

Ausweichen im Begegnungsverkehr / Zusammenstoß mit Werbeschild Freitag, 31.03.2023, 17:10 Uhr Neu-Anspach, Bahnhofstraße

Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW (Fabrikat und Farbe unbekannt) die Bahnhofstraße in Neu-Anspach in aufsteigender Richtung. Ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus Friedberg befuhr mit seinem Sattelzug ebenfalls die Bahnhofstraße in entgegenkommender Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 37 fuhr der unbekannte Fahrzeugführer an einem geparkten Pkw vorbei, weshalb der entgegenkommende und vorfahrtsberechtigte Sattelzug in Richtung Bordstein ausweichen musste und mit seinem Auflieger mit einem festinstallierten Werbeschild an dem Wohnhaus der Hausnummer 37 kollidierte. Im Anschluss entfernte sich der PKW-Fahrer von der Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1400 EUR.

Beim Wenden gegen Hauswand gefahren

Samstag, 01.04.2023, 15:30 Uhr bis Samstag, 01.04.2023, 17:10 Uhr Schmitten, Zum Feldberg

Ein unbekannter Fahrzeugführer wendete mit seinem unbekannten Fahrzeug auf der Straße Zum Feldberg und fuhr dabei rückwärts gegen die Hausmauer eines Anwohners. Der Fahrzeugführer kam nicht den Pflichten als Unfallbeteiligter nach und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich als Beteiligter zu identifizieren. An der Hausmauer der entstand Sachschaden in Höhe von 2500 EUR.

Medizinischer Notfall führt zu Verkehrsunfall Freitag, 31.03.2023, 17:08 Uhr Oberursel, Lange Straße

Aufgrund eines medizinischen Problems verursachte ein 85-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Oberursel (Taunus) einen Verkehrsunfall, bei welchem er selbst verletzt wurde. Der 85-jährige befuhr mit seinem PKW NISSAN die Lange Straße in Richtung Homburger Landstraße als er aus bis dato ungeklärten Umständen von der Fahrbahn abkam und gegen insgesamt 3 parallel zur Fahrbahn parkende Fahrzeuge stieß. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5100EUR. Das hinzugezogene Rettungspersonal stellte vor Ort Anzeichen einer akuten medizinischen Behandlungsbedürftigkeit fest, weshalb der Unfallverursacher unverzüglich ins Krankenhaus verbracht wurde. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizeistation Oberursel, Tel.: 06171/6240-0 in Verbindung zu setzen.

