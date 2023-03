PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Zwei Pkw und ein Anhänger beschädigt +++ Unfälle mit Leichtverletzten - ein Unfall unter Alkoholeinfluss +++ Personenkontrolle mit größerem Cannabisfund +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Pkw mit spitzem Gegenstand zerkratzt, Bad Homburg v.d. Höhe, Gonzenheim, Lange Meile, 30.03.2023, 16:00 bis 22:00 Uhr

(mk) Am Donnerstag beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen in Bad Homburg-Gonzenheim abgestellten Pkw. Der schwarze Audi war zwischen 16:00 und 22:00 Uhr im Bereich "Lange Meile" abgestellt. In diesem Zeitraum zerkratzte der unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand die Fahrerseite des Audi. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000EUR. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 zu melden.

2. Anhänger beschädigt,

Königstein im Taunus, Frankfurter Straße, 29.03.2023, 18:00 Uhr bis 30.03.2023. 08:00 Uhr

(mk) Von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen wurde ein in Königstein abgestellter schwarzer Pkw Anhänger beschädigt. Zwischen 18:00 Uhr abends und 08:00 Uhr morgens war der Anhänger in der Nähe einer Tankstelle in der Frankfurter Straße in Königstein geparkt. In diesem Zeitraum zerkratzten bislang Unbekannte den Anhänger mit einem unbekannten Gegenstand. Des Weiteren wurde das Kennzeichen verbogen. Der Schaden wird auf ca. 550EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Königstein unter der Rufnummer 06174/9266-0 entgegen.

3. Pkw beschädigt

Kronberg im Taunus, Oberhöchstädter Straße, 26.03.2023, 18:00 Uhr bis 28.03.2023, 14:00 Uhr

(mk) In der Zeit von Sonntag bis Dienstag wurde ein im Bereich Kronberg geparkter Pkw durch Unbekannte beschädigt. Der schwarze Seat wurde am 26.03.2023 gegen 18:00 Uhr in der Oberhöchstädter Straße geparkt. Anschließend wurde der Wagen im Zeitraum bis 28.03.2023, gegen 14:00 Uhr durch den oder die bislang unbekannten Täter beschädigt, indem gegen das hintere Kennzeichen getreten wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 600EUR. Hinweise nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler in Königstein unter der Rufnummer 06174/9266-0 entgegen.

4. Versuchter Einbruch in Wohnung

Friedrichsdorf, Seulberg, Römerstraße, 29.03.2023, 17:00 Uhr bis 30.03.2023, 13:00 Uhr

(mk) Zwischen Mittwoch und Donnerstag versuchten Unbekannte in eine Wohnung in Friedrichsdorf-Seulberg einzudringen. Die betroffene Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus in der Römerstraße. Zunächst gelangten der oder die Täter auf unbekannte Art und Weise ins Mehrfamilienhaus. Anschließend versuchten sie die Wohnungseingangstür gewaltsam zu öffnen. Dies misslang, woraufhin von der Tat abgelassen wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 100EUR. Hinweise nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

5. Unfall mit leicht verletzter Person - Fahrerin unter Einfluss von Alkohol, Neu-Anspach, Zur Wacht, 30.03.2023, 20:37 Uhr

(mk) Am Donnerstagabend kam es im Bereich Neu-Anspach zu einem Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und die Autofahrerin unter Einfluss von Alkohol stand. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 63-Jährige gegen 20:35 Uhr die Straße "Zur Wacht" aus Richtung Stahlhainer Mühlen kommend in Richtung Neu-Anspach. Im Kurvenbereich verlor die Fahrerin dann die Kontrolle über den Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr sie noch einige Meter über das dort befindliche Feld und kollidierte mit einem Baum, woraufhin die Fahrt beendet wurde. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich neben der 63-Jährigen noch zwei weitere Personen im Fahrzeug. Der auf dem Rücksitz befindliche Mitfahrer wurde leicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Autofahrerin einen Wert von über 1,2 Promille. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 11.000EUR geschätzt.

6. Unfall mit Rennrad - 53-Jähriger leichtverletzt, Oberursel, Hohemarkstraße, 30.03.2023, 18:00 Uhr

(mk) Am Donnerstag kam es in Oberursel zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 53-jähriger Rennradfahrer befuhr gegen 18:00 Uhr die Hohemarkstraße in Oberursel aus Richtung Oberstedter Straße kommend in Richtung Feldbergstraße. Augenscheinlich aufgrund der nassen Fahrbahn rutschte der 53-Jährige dann auf den quer zur Fahrbahn verlaufenden Bahngleisen mit seinem Fahrrad aus und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte er sich leicht. Er wurde vor Ort durch einen Rettungswagen in Augenschein genommen und anschließend entlassen. Es entstand Sachschaden von ca. 300EUR.

7. Bei Personenkontrolle größere Menge Cannabis aufgefunden, Königstein am Taunus, Kronberger Straße, 30.03.2023, 18:30 Uhr

(mk) Am Donnerstag wurde im Rahmen einer Personenkontrolle im Bereich von Königstein eine größere Menge Cannabis aufgefunden. Gegen 18:30 Uhr sollte in der Kronberger Straße eine Personenkontrolle eines 19-Jährigen durchgeführt werden. Bei Eröffnung der Kontrolle versuchte der zu kontrollierende Mann zunächst zu flüchten, konnte dann aber nach kurzer Verfolgung festgehalten und kontrolliert werden. Im Rahmen der Durchsuchung des mitgeführten Rucksacks wurden dann eine nicht geringe Menge Cannabis aufgefunden. Der 19-Jährige wurde anschließend zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung zur Dienststelle gebracht. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

8. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Donnerstag: L3025 Bereich Erbismühle, Gemarkung Weilrod

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell