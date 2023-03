PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher hebeln Fenster auf +++ Bauhof-Fahrzeug aufgebrochen +++ Unseriöse Handwerker festgenommen +++ Whatsapp-Betrüger machen Beute +++ Nach Unfall davongefahren

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher hebeln Fenster auf,

Bad Homburg v. d. Höhe, Stettiner Straße, 21.03.2023, 12.00 Uhr bis 28.03.2023, 18.25 Uhr

(pa)In Bad Homburg wurde im Laufe der vergangenen Woche in ein Wohnhaus eingebrochen. Wie am Dienstagabend festgestellt werden musste, waren Unbekannte in der Zeit seit voriger Woche Dienstag gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Stettiner Straße eingedrungen. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt, um in die Wohnräume zu gelangen, die sie anschließend durchsuchten. Gestohlen wurde nach derzeitigem Stand Silberbesteck im Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 - entgegen.

2. Bauhof-Fahrzeug aufgebrochen,

Glashütten, Limburger Straße, 27.03.2023, 07.00 Uhr bis 28.03.2023, 06.30 Uhr

(pa)In Glashütten wurde von Montag auf Dienstag ein Fahrzeug des Bauhofs von Dieben ausgeräumt. Der Ford Ranger war in der Limburger Straße auf einer Fläche zwischen dem Feuerwehrgerätehaus und dem Außenlager des Bauhofs abgestellt, als zwischen Montag- und Dienstagmorgen jemand die Heckscheibe einschlug. Anschließend wurden aus dem Ford zwei Motorsägen, Rückeketten und ein Treibstoffkanister entwendet. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf über 1.500 Euro. Hinzu kommt der an dem Fahrzeug angerichtete Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Unseriöse Handwerker festgenommen,

Oberursel, 28.03.2023

(pa)In Oberursel hatte es ein Gartenbesitzer am Dienstag mit unseriösen Handwerkern zu tun. Am Nachmittag meldete sich ein Bürger bei der Polizei, bei dem zwei Männer vorstellig geworden waren, die Handwerkerleistungen offeriert hatten. Daraufhin hatte der Herr das Duo damit beauftragt, seine Gartenhütte mit Pfannenblechen zu decken. Nachdem ursprünglich ein Preis im dreistelligen Bereich vereinbart worden war, verlangten die Männer nach Abschluss der Arbeiten ein Vielfaches der Summe. Sie drängten den Gartenbesitzer zur Zahlung von mehreren Tausend Euro. Um den Betrag abzuheben sollte er zu seiner Bankfiliale fahren, wohin die Männer ihm folgten. Auf der Fahrt dorthin verständigte der Bürger jedoch die Polizei, sodass das Duo durch die entsandten Streifen vor der Bankfiliale festgenommen werden konnte. Gegen die Männer - einen 50-Jährigen aus dem Landkreis Bergstraße sowie einen 43-Jährigen mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen - wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Die Kriminalpolizei bittet Bürgerinnen und Bürger, bei denen das Handwerkerduo möglicherweise ebenfalls vorstellig wurde, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Whatsapp-Betrüger machen Beute,

Friedrichsdorf, 28.03.2023

(pa)Am Dienstag waren Kriminelle mit der Masche des WhatsApp-Betrugs im Hochtaunuskreis erneut erfolgreich. Mit der bundesweit angewandten Betrugsmasche über den Messenger-Dienst "WhatsApp" versuchen die Täter seit mehreren Monaten, an das Geld von Bürgerinnen und Bürgern zu gelangen. Diese erhalten auf ihrem Smartphone zunächst von einer unbekannten Rufnummer eine Nachricht. In dieser geben sich die Betrüger als ein Familienmitglied aus, welches angeblich das Handy verloren und aufgrund dessen eine neue Rufnummer bekommen habe. Bereits nach wenigen Nachrichten bitten die angeblichen Verwandten die Angeschriebenen darum, ihnen finanziell auszuhelfen. Häufig wird geschildert, dass aufgrund des "verlorenen Mobiltelefons" das Onlinebanking nicht möglich sei und sie eine dringende Rechnung nicht selbst bezahlen könnten. So gelingt es den Betrügern regelmäßig, die Angeschriebenen dazu zu bringen, Geld zu überweisen. So auch im jüngsten Fall, der sich in Friedrichsdorf ereignete. Dabei wurde eine Bürgerin dazu verleitet, in hilfsbereiter Absicht einen Betrag von 3.500 Euro zu überweisen, um ihrem angeblichen Sohn bei der Begleichung einer Rechnung auszuhelfen. Dass es sich um einen Betrug handelte, stellte sich erst später heraus, als die Dame Kontakt zu ihrem echten Sohn hatte. Die Polizei rät dazu, bei Nachrichten von unbekannten Nummern zunächst über die bekannten Rufnummern Kontakt zu der Person, um die es sich angeblich handelt, aufzunehmen und bei Geldforderungen stets misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei der Polizei.

5. Nach Unfall davongefahren,

Königstein im Taunus, Adelheidstraße, 27.03.2023, 07.20 Uhr bis 18.20 Uhr

(pa)Am Montag kam es in Königstein zu einer Unfallflucht, zu der die Polizei nun Zeuginnen und Zeugen sucht. Die Fahrerin eines schwarzen Kia hatte ihren Wagen am Montagmorgen ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen in der Adelheidstraße abgestellt. Bei ihrer Rückkehr am Abend musste sie feststellen, dass offenbar ein anderes Fahrzeug ihren Pkw gestreift hatte. Der oder die Verantwortliche hatte die Unfallstelle im Anschluss an den Zusammenstoß jedoch unerkannt verlassen. Die Polizeistation Königstein ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06174) 9266 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell