Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet

Niederkrüchten (ots)

Im Laufe des Samstagnachmittag, bzw. -abend, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Stein in Niederkrüchten ein. Offensichtlich gelangten sie über einen Balkon in der ersten Etage ins Haus, nachdem die Balkontür aufgehebelt worden war. Im Haus wurden mehrere Zimmer durchwühlt und zumindest Schmuck von derzeit nicht genau bekanntem Wert entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Die 60-jährige Hauseigentümerin hatte in den letzten Tagen eine verdächtig erscheinende Person nahe ihrer Wohnanschrift bemerkt. Sollte auch Ihnen zur fraglichen Zeit oder in den vergangenen Tagen etwas Außergewöhnliches aufgefallen sein, melden Sie dies bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0./Ren (109)

