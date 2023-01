POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Verkehrsunfall zwischen 16-jähriger Radfahrerin und 32-jährigem Pkw-Fahrer

Viersen (ots) - Am Donnerstag gegen 10 Uhr haben zwei Männer, die sich als Mitarbeiter der Telekom ausgaben, einer 88-Jährigen in Viersen Schmuck gestohlen. Die beiden klingelten an der Haustür, als die alte Dame gerade allein zu Hause war. Ihr Vorwand war, Einstellungen am Fernsehprogramm vornehmen zu müssen. Dafür wollte einer der Männer gemeinsam mit der 88-Jährigen das Fernsehprogramm durchgehen, während sein ...

mehr