Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl - Zeugen gesucht

Viersen-Süchteln (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochabend und Samstagnachmittag kam es zu einem versuchten Einbruch in ein derzeit leerstehendes Einfamilienhaus in Süchteln an der Fichtestraße. Der 35-jährige Hauseigentümer stellte am heutigen Tage frische Hebelmarken an der rückwärtigen Terrassentür und an einem daneben befindlichen Fenster fest. Da das Haus derzeit saniert wird, befinden sich keine Wertgegenstände im Haus. Dem unbekannten Täter gelang es offensichtlich nicht, ins Gebäude zu gelangen. Sollten sie in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges auf der Fichtestraße oder der näheren Umgebung festgestellt haben, melden sie dies bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/3770./Ren (108)

