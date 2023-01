Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: PKW-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Fußgängerin

Viersen (ots)

Am frühen Samstagnachmittag kam es in Viersen, auf dem Parkplatz des Großmarktes Kaufland, zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer 80-jährigen Fußgängerin. Der unbekannte Fahrzeugführer eines dunklen PKW übersah die Frau offensichtlich beim Ausparken. Nach dem Zusammenstoß entfernte er sich von der Unfallstelle in Richtung Süchteln. Die Fußgängerin fiel durch den Zusammenstoß zu Boden und verletzte sich hierbei an Kopf und Hand. Videoaufzeichnungen der nahegelegenen Tankstelle werden durch die zuständige Ermittlungsdienststelle ausgewertet. Darüber hinaus bittet die Polizei Zeugen, die das Geschehen auf dem belebten Parkplatz beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden./Ren (107)

