POL-HG: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 45-jährigem Mann

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Einbrecher am Werk, Friedrichsdorf, Burgholzhausen v. d. Höhe, Burgstraße, 19.03.2023 bis 27.03.2023 (pa)In Friedrichsdorf Burgholzhausen kam es im Laufe der vergangenen Woche zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Tat, die am Montagmorgen festgestellt und zur Anzeige ...

mehr