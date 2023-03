PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Wohnhaus +++ Einbrecher erfolglos +++ Teilediebe nehmen Autos in Visier +++ Briefkasten mit Feuerwerkskörper beschädigt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus,

Bad Homburg v. d. Höhe, Leopoldsweg, 20.03.2023, 12.00 Uhr bis 25.03.2023, 14.30 Uhr

(pa)Im Bad Homburger Leopoldsweg kam es im Laufe der vergangenen Woche zu einem Einbruch. Zwischen Montagmittag und Samstagnachmittag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus, das sie sodann nach Wertsachen durchwühlten. Mit Bargeld und Uhren im Wert von einigen Hundert Euro verließen die Täter die Örtlichkeit anschließend unerkannt.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbrecher erfolglos,

Friedrichsdorf, Köppern, Dreieichstraße, 25.03.2023, 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr

(pa)Am Samstagabend haben Einbrecher in Friedrichsdorf Köppern versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. Zwischen 19.30 Uhr und 21.00 Uhr nahmen Unbekannte ein in der Dreieichstraße befindliches Reihenhaus ins Visier. Die Täter unternahmen sowohl an der Terrassentür als auch an einem Fenster Hebelversuche. Diese blieben glücklicherweise ohne Erfolg, sodass die Kriminellen ohne Beute abzogen.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

Im vergangenen Jahr blieb es im Hochtaunuskreis bei fast der Hälfte der gemeldeten Einbrüche lediglich beim Versuch. Gerade technische Sicherungsmaßnahmen sorgen regelmäßig dafür, dass die Täter - wie im vorliegenden Fall - nicht ins Haus gelangen. Wie Sie Ihr Zuhause am besten vor Einbrechern schützen können - ob als Eigentümer oder im Mitverhältnis - erfahren Sie gerne im Rahmen eines kostenlosen Beratungstermins durch Polizeihauptkommissarin Nicole Meier von der polizeilichen Beratungsstelle der Polizeidirektion Hochtaunus. Sie erreichen Frau Meier telefonisch unter (06172) 120 - 250. Darüber hinaus finden Sie Informationen sowohl zur Einbruchsprävention als auch zu weiteren Kriminalitätsbereichen unter www.polizei-beratung.de .

3. Teilediebe nehmen Autos ins Visier,

Bad Homburg v. d. Höhe, Gartenfeldstraße, 26.03.2023, 23.30 Uhr bis 27.03.2023, 08.00 Uhr

(pa)In der Nacht auf Montag waren in Bad Homburg Diebe am Werk, die es auf Pkw-Bauteile abgesehen hatten. Ein BMW und ein Mini waren in der Gartenfeldstraße geparkt, als Unbekannte sich zwischen dem späten Sonntagabend und Montagmorgen teils gewaltsam Zugang in den Fahrzeuginnenraum verschafften. Aus dem BMW stahlen die Täter das Multifunktionslenkrad, aus dem Mini wurde das Entertainmentsystem ausgebaut und entwendet. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro.

Personen, die im genannten Bereich möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

4. Lagerhalle aufgebrochen und anschließend Kraftstoff entwendet, Weilrod, Emmershausen, Weiltalweg zwischen Emmershausen und Winden, Sonntag, 19.03.2023, 11:00 Uhr bis Freitag, 24.03.2023, 15:00 Uhr

(mk) In der Zeit von Sonntag, den 19.03.2023 bis Freitag, den 24.03.2023 brachen Unbekannte eine Lagerhalle in Emmershausen auf und entwendeten anschließend aus einem Traktor Diesel. Die Unbekannten erlangten Zugang zu der am Weiltalweg in Höhe der Abfahrt zur K739 gelegenen Lagerhalle, indem sie das Vorhängeschloss gewaltsam aufbrachen. Anschließend entwendeten sie aus dem Tank eines in der Lagerhalle geparkten Traktors 50l Diesel und entfernten sich danach unerkannt.

Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

5. Briefkasten mittels Feuerwerkskörper beschädigt, Oberursel (Taunus), Hohemarkstraße, Samstag, 25.03.2023, 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(mk) Am vergangenen Samstagabend beschädigten Unbekannte mittels eines Feuerwerkskörpers den Briefkasten eines Mehrfamilienhauses in der Hohemarkstraße in Oberursel. Zwischen 19:00 und 21:00 Uhr entzündeten die Täter den Feuerwerkskörper im Briefkasten des Mehrfamilienhauses, wodurch dieser beschädigt wurde.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter der Rufnummer 06171 / 6240 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell