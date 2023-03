PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Wohnungseinbruchsdiebstähle +++ Verkehrsunfall mit Fahrerflucht +++ Trickbetrüger macht Beute +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: Tannenwaldallee, 61348 Bad Homburg v.d.H. Tatzeit: Samstag, 25.03.2023, 22:35 Uhr Tathergang: Der oder die unbekannten Täter näherten sich dem Einfamilienhaus und begaben sich an eine geschlossene Glastür. Nun versuchte(n) der oder die unbekannten Täter diese vermutlich mittels eines Schraubendrehers aufzuhebeln. Dies gelang nicht. Dennoch wurde ein Alarm ausgelöst. Hierdurch ließen der oder die Täter von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf 1000EUR geschätzt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit Sachschaden und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Unfallort: Alte Mauergasse, 61348 Bad Homburg v.d.H. Unfallzeit: Freitag, 24.03.2023, 15:03 Uhr bis Samstag, 25.03.2023, 17:20 Uhr

Unfallhergang: Die Besitzerin eines Pkw, Hersteller Mini, hatte ihren Pkw ordnungsgemäß seitlich am Straßenrad abgeparkt. Der noch unbekannte Fahrer eines Pkw, Hersteller Skoda, hatte den Pkw direkt hinter dem Mini geparkt. Bei dem Einparkmanöver streifte der Fahrer des Skoda den Mini und beschädigte diesen. Der Fahrer entfernte sich später vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Ermittlungen zu dem verantwortlichen Fahrzeugführer dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

1. Trickbetrüger macht Beute,

25.03.2023, 19:30 Uhr - 25.03.2023, 19:50 Uhr, Oberursel, (mas) Am Samstagabend fiel eine 75-Jährige Oberurselerin einem Trickdieb zum Opfer, welcher Bargeld und Schmuck erbeutete. Im guten Glauben, der unbekannte Täter sei Handwerker und aufgrund eines Wasserschadens vor Ort, ließ eine Rentnerin diesen in ihre Wohnung. Er wies die Seniorin an, alle metallischen Gegenstände aus dem betroffenen Zimmer zu entfernen, da diese das Messgerät störten. Als man gemeinsam Wertgegenstände und Bargeld verpackt hatte, begab sich der Täter unter einem Vorwand aus der Wohnung und verschwand. Der schlanke, männliche Täter war ungefähr 1,65 groß und 40 Jahre alt. Er hatte dunkles Haar, einen dunklen Vollbart und sprach Deutsch mit Akzent. Bekleidet war er mit einer schwarzen Winterjacke, einer schwarzen Basecap und Handschuhen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

2. Einbrecher in Bommersheim

24.03.2023, 19:30 Uhr - 25.03.2023, 07.15 Uhr, Bommersheimer Straße, Oberursel, (mas) In der Nacht zu Samstag waren Einbrecher in der Bommersheimer Straße in Oberursel erfolgreich. Die noch unbekannten Täter verschafften sich über eine rückwärtig gelegene Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus der Geschädigten. Nachdem sie mehrere Zimmer durchwühlten, konnten sie unerkannt flüchten. Zur Höhe des Stehlgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06172 120-0 entgegen.

Königstein im Taunus, Herrnwaldstraße

Samstag, 25.03.2023, zwischen 19:10 Uhr und 23:45 Uhr

In Abwesenheit der Bewohner verschaffte sich mindestens ein unbekannter Täter Zugang auf das Grundstück eines Einfamilienhauses und gelangte so in den Garten auf der Rückseite. Dort hebelte der Unbekannte die Glasscheibe einer Balkontür auf und gelangte so in ein Schlafzimmer des Hauses. Da die Bewohner nach ihrer Rückkehr nur das Schlafzimmer durchsucht vorfanden, ist davon auszugehen, dass der Täter keine weiteren Räume betrat und das Haus nach ersten Erkenntnissen ohne Beute verließ. Möglicherweise klingelte der Täter zuvor am Gartentor, da dort eine unbekannte männliche Person aufgezeichnet werden konnte. Die Personenbeschreibung lautet: - Männlich, osteuropäisches Erscheinungsbild, ca. 170 cm groß, schwarze Haare Mögliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Bad Homburg: 06172 / 1200

Königstein im Taunus (Falkenstein), Am Steingarten Samstag, 25.03.2023, zwischen 12:00 Uhr und 23:30 Uhr

Bei ihrer Rückkehr mussten die Bewohner eines Einfamilienhauses feststellen, dass in ihrer Abwesenheit eingebrochen und das gesamte Haus durchwühlt wurde. Mindestens ein Täter verschaffte sich Zutritt und entwendete unter anderem Schmuck und Wertgegenstände im Wert von mehreren 1000 Euro. Anschließend gelang unerkannt die Flucht. Der entstandene Sachschaden wird auf über 5000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen: 06172 / 1200

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

Unfallzeitpunkt: Samstag, 25.03.2023, 02:17 Uhr Unfallort: Königstein im Taunus, Kreisverkehr B 8 / B 455 in Richtung Kronberg

Vier Leichtverletzte und über 10.000 Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls im Kreisverkehr in Königstein. Der 18-jährige Fahrer eines Mazdas wollte den Kreisverkehr in Richtung Kronberg verlassen und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr die dortige Verkehrsinsel und kam erst an einer Steinmauer zum Stehen. Während der Mazda nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, wurden der Fahrer, sowie seine drei Mitfahrer leicht verletzt. Zwei von ihnen wurden zwecks weiterer Abklärung in eine Klinik transportiert. Neben dem Fahrzeug wurden auch ein Verkehrszeichen und die Steinmauer beschädigt. Beim Fahrer lagen keine Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum vor.

