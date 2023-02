Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zugbegleiter mit Messer bedroht - Festnahme durch Bundespolizei

Münster (ots)

Im Hauptbahnhof Münster hat ein Mann einen auf dem Bahnsteig wartenden Zugbegleiter mit einem Messer bedroht. Die Bundespolizei hat den 31-jährigen Deutschen kurz darauf festgenommen.

Der Zugbegleiter wartete am Mittwochabend (22. Februar) auf den Zug nach Enschede, als ihn der Steinfurter unter Vorhalt eines Messers an den Hals fragte, ob eine Fahrkarte für die Zugfahrt brauche. Der Zugbegleiter rettete sich in den abfahrbereiten Zug. Die alarmierte Bundespolizei hat Videoaufnahmen von der Tat gesichert und den Tatverdächtigen im Nahbereich festgenommen. Bei ihm wurde ein verbotenes Einhandmesser beschlagnahmt, das er für die Tat genutzt hatte. Gegen den polizeibekannten 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eröffnet.

