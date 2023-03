Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau, Lkr. Tuttlingen) Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt - 16000 Euro Schaden

Mühlheim an der Donau, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Auffahrunfall, bei welchem sich eine 30-jährige Fahrerin eines Ford Fiestas leichte Verletzungen zugezogen hat, ist es am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 277, im Bereich der beiden Abbiegespuren Richtung Kolbingen (Landesstraße 443) und Richtung Stetten kurz vor Mühlheim gekommen. Ein 37-Jähriger fuhr gegen 14 Uhr mit einem Tanklastwagen von Nendingen in Richtung Mühlheim und ordnete sich zunächst auf der Linksabbiegespur der L 277 ein, um nach links auf die L 443 Richtung Kolbingen abzubiegen. Zeitgleich wollte die 30-jährige Fiesta-Fahrerin, die sich hinter dem Lastwagen befand, die nächst Linksabbiegespur der L 277 verwenden, um in Richtung Stetten abzubiegen. Allerdings hatte der Lastwagenfahrer seine Meinung geändert und wollte nun auch nach Stetten abbiegen. Er überfuhr die Sperrfläche der Linksabbiegespur Kolbingen um auf die folgende Linksabbiegespur nach Stetten zu gelangen. Irritiert von dem Verhalten des Lastwagenfahrers bremste die Fiesta-Fahrerin noch auf der Fahrspur der L 277 Richtung Mühlheim ihren Wagen bis zum Stillstand ab. Eine dem Fiesta folgende 31-jährige Golf-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte in das Heck des bremsenden Fiestas. An den beiden schon älteren Autos entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 16000 Euro. Die Wagen mussten abgeschleppt werden. Eintreffende Rettungskräfte brachten die beim Unfall nach erster Einschätzung leicht verletzte Fiesta-Fahrerin zur weiteren Behandlung in die Tuttlinger Klinik. Der den Unfall verursachende Lastwagenfahrer hatte seine Fahrt in Richtung Stetten fortgesetzt, konnte dort aber von den eingesetzten Beamten ausfindig gemacht und überprüft werden.

