Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

VS-Schwenningen - Trossingen, L 433, Lkr. Rottweil) Polizei sucht Zeugen zu einem gefährlichen Überholvorgang mit folgender Unfallflucht

Deißlingen / VS-Schwenningen - Trossingen, L 433, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem gefährlichen Überholvorgang mit folgender Unfallflucht, die sich am Mittwochabend zwischen VS-Schwenningen und Trossingen im Bereich der Gemarkung Deißlingen auf der Landesstraße 433 ereignet haben, such die Polizei Zeugen. Gegen 20.45 Uhr fuhr ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines weißen Audi Q8 mit Konstanzer (KN-) Kennzeichen von VS-Schwenningen über die Bundesstraße 523 und die folgende L 433 in Richtung Trossingen. Auf dem Teilstück der Landesstraße 433, etwa im Bereich der Autobahnunterführung, überholte der Audi-Fahrer dann mehrere Fahrzeuge, obwohl aus Richtung Trossingen ein VW Golf entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem Audi zu verhindern, wich der 33-jährige Golf-Fahrer nach rechts aus und streifte hierbei die Schutzplanken, wobei am Golf rund 1500 Euro Sachschaden entstand. Zu einer Berührung zwischen dem Audi und dem Golf war es nicht gekommen. Der Audi-Fahrer kümmerte sich nicht weiter um den Unfall und fuhr auf der L 433 in Richtung Trossingen davon. Eine andere Autofahrerin, die zuvor von dem Audi überholt wurde, konnte sich das Konstanzer Kennzeichen des weißen Audis notieren. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder auch zur Fahrweise des weißen Audis Q8 und dessen Fahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizei Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, oder auch die Polizei Trossingen, Tel.: 07425 3386-6, entgegen.

