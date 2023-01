Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einbruch in Wohnhaus

Täter hebeln Terrassentür auf

Kerken (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Montag (9. Januar 2023) tagsüber zwischen 08:30 und 19:50 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße Am Wiesengrund verschafft. Sie hebelten eine Terrassentür auf, um in das Haus zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie mehrere Schränke nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, war auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell