POL-KLE: Straelen - Einbruch in Schule

Fenster aufgehebelt

Straelen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (7. Januar 2023) sind unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Schule an der Fontanestraße eingedrungen. Im Inneren des Gebäudes hebelten sie weitere Türen auf, um in verschiedene Räume zu gelangen. Aus einem Büro entwendeten die Unbekannten einen kleinen Tresor. Bei dem Einbruch lösten sie gegen 23:30 Uhr einen Alarm aus. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegengenommen. (cs)

