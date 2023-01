Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Gartenhaus

Gestohlenen Fernseher in der Nähe zurückgelassen

Kleve (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (7. Januar 2023) haben unbekannte Täter die Tür zu einem Gartenhaus auf einem Grundstück am Mittelweg aufgebrochen. Sie entwendeten einen Fernseher und einige Flaschen alkoholischer Getränke. Eine Nachbarin fand den Fernseher Samstagmorgen unter den Stufen ihres Hauseingangs. Das Gerät war stark beschädigt. Die Zeugin gab an, dass ihr Hund zwischen 03:00 und 04:00 Uhr angeschlagen habe, sie habe draußen jedoch nichts Auffälliges gesehen. Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell