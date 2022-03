Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte sprengen Geldautomaten - Haan - 2203016

Mettmann (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (3. März 2022) haben bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten an der Kaiserstraße in Haan gesprengt und dabei erheblichen Schaden angerichtet.

Das war nach aktuellem Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 3 Uhr wählten mehrere Anwohner den Notruf, weil sie von einer lauten Detonation geweckt wurden. Zeugenangaben zufolge machten sich drei bislang unbekannte Tatverdächtige an der Eingangstüre einer Bankfiliale an der Kaiserstraße zu schaffen und traten diese schließlich ein. Kurz danach sei es zur Explosion gekommen. Die Tatverdächtigen flüchteten in einem hellgrauen Audi Sport Coupé mit hoher Geschwindigkeit über die Ohligser Straße und die Walder Straße in Richtung Hilden. Durch die Sprengung des Geldautomaten entstand ein hoher Sachschaden in der Filiale. Das Interieur der Filiale wurde durch die Wucht der Detonation erheblich zerstört, Fenster und Türen zerbarsten. Vor dem Gebäude war ein Splitterfeld erkennbar. Verletzt wurde niemand. Ob die Täter Bargeld erbeuten konnten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Ersten Erkenntnissen zufolge verwendeten die Täter Festsprengstoff, dessen Reste durch Sprengstoff-Experten des LKA gesichert und kontrolliert gesprengt wurden.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

- drei Männer - kräftige, sportliche Statur - trugen alle dunkle Kleidung mit einem Reflektorstreifen im Brustbereich - waren mit Sturmhauben maskiert - trugen Handschuhe

Die Polizei bittet dringend um Hinweise. Die Wache in Haan ist jederzeit unter der Nummer 02129 9328-6480 erreichbar.

