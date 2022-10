Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb leistet Widerstand wegen zwei Bierdosen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwoch, 12.10.2022, stand ein 36-Jähriger gegen 20 Uhr am Kassenband eines Supermarktes in der Bahnstraße. Einer Mitarbeiterin fielen die merkwürdig ausgebeulten Jackentaschen des Mannes auf, auf welche sie ihn ansprach. Der 36-Jährige ergriff die Flucht, konnte aber von zwei Zeugen aufgehalten werden. Der Dieb hatte offenbar zwei Bierdosen stehlen wollen. Als die hinzugerufenen Polizisten eintrafen, leistete der Hohenlimburger Widerstand. Er versuchte nach den Beamten zu treten und diese zu schlagen. Die Ordnungshüter mussten den 36-Jährigen zu Boden bringen. Dabei verletzte sich ein Polizist in Ausbildung leicht. Nachdem sich der Dieb beruhigt hatte, wurde ihm ein Platzverweis erteilt und eine Anzeige vorgelegt. (hir)

