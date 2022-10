Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebstahl mit Waffen - Polizeibeamte finden Messer in Hosenbein des 27-jährigen Tatverdächtigen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bei der Anzeigenaufnahme nach einem Ladendiebstahl in Wehringhausen fanden Polizeibeamte am Mittwochnachmittag (12.10.2022) ein Messer bei dem Tatverdächtigen. Gegen 13.30 Uhr meldete ein Mitarbeiter des Supermarktes in der Wehringhauser Straße den Diebstahl. Zuvor beobachtete er den 27-jährigen Tatverdächtigen in der Filiale dabei, wie dieser mehrere Dosen Energydrink in einer Tasche verstaute und ohne dafür zu bezahlen den Kassenbereich passierte. Als die Polizeibeamten den Ladendieb anschließend durchsuchten, fanden sie in seinem rechten Hosenbein ein Klappmesser. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls mit Waffen gegen ihn ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

